版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 07:09 BJT

《全球汇市》美元走高，欧元和英镑因本地数据不佳而承压

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2641 1.2658 -0.13 -8.03 1.3745

美元/日圆 107.24 107.04 +0.19 +1.84 105.30

欧元/日圆 135.56 135.49 +0.05 -6.34 144.73

美元/瑞郎 0.9545 0.9534 +0.12 +6.91 0.8928

英镑/美元 1.5887 1.5903 -0.10 -4.04 1.6556

美元/加元 1.1300 1.1293 +0.06 +6.40 1.0620

澳元/美元 0.8708 0.8712 -0.05 -2.30 0.8913

新西兰元/美元 0.7830 0.7839 -0.11 -4.58 0.8206

澳元/日圆 93.380 93.250 +0.14 -0.50 93.850

新西兰元/日圆 83.970 83.910 +0.07 -2.82 86.410

英镑/日圆 170.37 170.23 +0.08 -2.27 174.33

澳元/新西兰元 1.1113 1.1107 +0.05 +2.44 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/白云/李爽/陈宗琦；审校 郑茵/张荻/王兴亚/李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐