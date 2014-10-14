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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 07:16 BJT

****澳新经济指标预测--10月15日-10月22日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值   
    10月13日当周
    
    10月14-15日
    2330 澳洲消费者信心指数                            10月             --       -4.6%
    
    10月15日(三)
    0030 澳洲新车销售                                   9月             --       -1.8%
    2145 新西兰制造业表现指数(PMI)                      9月             --        56.5
    
    10月16日(四)
    暂无重要经济数据公布
    
    10月17日(五)
    暂无重要经济数据公布
    
    10月20日当周
    
    10月20日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月21日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    10月22日(三)
    0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)               第三季           --       +0.5%
                            (较上年同期)                                --       +3.0%
               央行CPI加权中值(较前季)                                  --       +0.6%
                              (较上年同期)                              --       +2.7%
               央行CPI截尾均值(较前季)                                  --       +0.8%
                              (较上年同期)                              --       +2.9%
    2145 新西兰CPI(较前季)                             第三季           --       +0.3%
                  (较上年同期)                                          --       +1.6%(完)
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