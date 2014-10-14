欧洲经济指标预测--10月15日-10月22日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月13日当周 10月15日(三) 0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 0830 英国请领失业金人数(万人) 9月 减少3.5 减少3.72 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至8月三个月 6.1% 6.2% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +0.7% +0.6% (不包括奖金)(较上年) +0.8% +0.7% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 10月 -- 负7.7 0900 意大利公共赤字与GDP之比 第二季 -- 6.60% 10月16日(四) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差33.12 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差68.57 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 8月 -- 顺差212 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月终值 +0.4% +0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 10月17日(五) 暂无重要经济数据。 10月20日当周 10月20日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 9月 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.8% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 8月 -- -1.5% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- -0.7% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 8月 -- -1.0% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- -1.3% 10月21日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 9月 -- 顺差13.86 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 9月 -- 108.83 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 15.83 10月22日(三) 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 10月 -- 2-7-0 (升息-维持利率不变-降息) (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 于春红; 审校 郑茵)