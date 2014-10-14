《综述》德国经济阴云密布，对欧盟增加公共投资的呼声增强

此外，希腊10年期公债收益率自3月以来首次升破7%，因该国退出国际纾困计划的打算面临政治不确定性，而且明年初可能提前选举。经济担忧也推动西班牙和意大利公债收益率上升。

一些分析师认为，德国经济信心低落，外加通胀预期处于纪录低位，加大了欧洲央行实施量化宽松政策的可能性。该政策实际上就是央行印钞而后用于购买公债。

不过，这样的政策面临德国央行以及保守的德国政治与金融权威人物的激烈反对。德国央行更是公开批评欧洲央行的货币宽松政策。

ZEW首席经济学家Clemens Fuest表示，如果通胀预期继续下滑，欧洲央行就有理由实施量化宽松政策，但央行可用的手段正在接近极限，现在轮到政府采取行动了。

Fuest认为，德国政府在扩大投资支出方面还有空间，若一味坚持2015年预算平衡，对整个欧盟而言，这也许算不上太好的信号。(完)