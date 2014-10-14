路透调查：美国上周原油库存料增加，油品库存可能下滑

路透10月14日 - 路透调查周二显示，10月10日止当周，美国商业原油库存料为增加，而油品库存可能下滑。

路透访问了八位分析师，结果显示其平均预期上周原油库存料增加280万桶。这项调查是在行业组织美国石油协会(API)与美国能源部的能源资料协会(EIA)公布一周库存报告前进行的。

上周包含取暖油和柴油在内的馏分油库存预计减少150万桶，汽油库存料下降120万桶。

EIA前一次公布的数据显示，美国10月3日止当周的原油库存升幅远超预期，受进口增长与炼厂减产影响；汽油与馏分油库存增加，因需求疲弱。

“原油供应预计将显示明显增加，因为进口可能反弹，而炼厂活动则进一步显露季节性低迷，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch指出。

根据路透调查，上周炼厂产能利用率可能下滑0.8个百分点至88.5%，此前一周为下降0.5个百分点至89.3%。