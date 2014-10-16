更正-路透调查：美国上周原油库存料增加，油品库存可能下滑

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
(因英文有误，内文最后一段EIA则将于周四“1500GMT”公布一周库存报告，而非“1600GMT”)
路透10月14日 - 路透调查周二显示，10月10日止当周，美国商业原油库存料为增加，而油品库存可能下滑。
路透访问了八位分析师，结果显示其平均预期上周原油库存料增加280万桶。这项调查是在行业组织美国石油协会(API)与美国能源部的能源资料协会(EIA)公布一周库存报告前进行的。
上周包含取暖油和柴油在内的馏分油库存预计减少150万桶，汽油库存料下降120万桶。
EIA前一次公布的数据显示，美国10月3日止当周的原油库存升幅远超预期，受进口增长与炼厂减产影响；汽油与馏分油库存增加，因需求疲弱。
“原油供应预计将显示明显增加，因为进口可能反弹，而炼厂活动则进一步显露季节性低迷，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch指出。
根据路透调查，上周炼厂产能利用率可能下滑0.8个百分点至88.5%，此前一周为下降0.5个百分点至89.3%。
API将于周三2030GMT公布库存数据，EIA则将于周四1500GMT公布一周库存报告。由于周一为哥伦布日公众假期，报告皆推迟一天公布。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。