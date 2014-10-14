美国经济：9月NFIB小型企业信心指数下降0.8点至95.3

路透华盛顿10月14日 - 据周二公布的一份调查结果显示，美国9月小型企业信心指数下降，更多的企业主表示，他们预计获利和营收将减速、信贷环境收紧且填补职缺更难。

全美独立企业联盟(NFIB)表示，9月小型企业信心指数下降0.8点至95.3点。该指数目前比2007-09年开始金融危机和衰退前的水准低5点。

10个分项指数中有六个下降。此次调查随机访问了608家小型企业主。

而且，更多的企业主表示，他们认为六个月后是扩张的好时机，并预期形势好转。

上月经季节调整后平均每个公司增加0.24个工人，高于8月的0.02.

一半企业主称，他们过去三个月有过雇佣或试图雇佣行为，不过有42%表示，他们难以找到合格的应试者。

调查表明创造就业势头趋弱，因受访者表示，他们计划减少雇员，并减少资本投资支出。

“整体来说没什么进展，仍处困境，对小企业主来说重要的问题进展不大，”NFIB首席分析师William Dunkelberg就调查结果表示。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)