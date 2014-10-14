国际油市：油价若跌至80美元，将有近3%产量岌岌可危--IEA

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透伦敦10月14日 - 国际能源署(IEA)表示，如果油价跌至每桶80美元，将有近3%的全球石油产量有削减之虞。降到80美元，将使得加拿大、安哥拉、巴西和挪威的某些项目无法获利。
IEA在月报中做出上述预估，同时也调降低石油需求预测，并称油价可能会进一步下滑。
油价从年内高位每桶115美元上方，挫跌至不到90美元，使得投资者和石油公司再次着眼于损益两平点。
“总括来说，大约每日260万桶的全球原油产量来自损益两平价格高于80美元的项目，”该报告周二表示。
这相当于2014年第三季每日9,320万桶总体产量的2.8%。
IEA表示，加拿大一些项目的损益两平油价最高。
然而，损益两平油价偏高的项目分布在全球各地。
报告指出，一些规划中的高成本项目已经取消。
IEA表示，在美国有略高于4%的页岩油生产需要油价每桶超过80美元才能损益两平。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。