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财经报道 | 2014年 10月 15日 星期三 07:59 BJT

国际油市：油价若跌至80美元，将有近3%产量岌岌可危--IEA

路透伦敦10月14日 - 国际能源署(IEA)表示，如果油价跌至每桶80美元，将有近3%的全球石油产量有削减之虞。降到80美元，将使得加拿大、安哥拉、巴西和挪威的某些项目无法获利。

IEA在月报中做出上述预估，同时也调降低石油需求预测，并称油价可能会进一步下滑。

油价从年内高位每桶115美元上方，挫跌至不到90美元，使得投资者和石油公司再次着眼于损益两平点。

“总括来说，大约每日260万桶的全球原油产量来自损益两平价格高于80美元的项目，”该报告周二表示。

这相当于2014年第三季每日9,320万桶总体产量的2.8%。

IEA表示，加拿大一些项目的损益两平油价最高。

然而，损益两平油价偏高的项目分布在全球各地。

报告指出，一些规划中的高成本项目已经取消。

IEA表示，在美国有略高于4%的页岩油生产需要油价每桶超过80美元才能损益两平。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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