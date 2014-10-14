国际油市：油价若跌至80美元，将有近3%产量岌岌可危--IEA

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%

路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。