东欧情势：乌克兰央行总裁称IMF准备向该国提供更多金援

路透华盛顿10月14日 - 乌克兰央行总裁Valeria Hontareva周二表示，国际货币基金组织(IMF)和世界银行已向乌克兰保证，准备提供更多的财政支持。

Hontareva在与记者的简短讨论中说，“我们获得全面保证，它们将支持我们。”

她并未说明进一步支持会采取什么形式。

“目前的问题只是我们何时将算出我们的实际缺口，财政缺口。”她称，这将在11月初IMF代表团评估乌克兰国际收支时进行。

乌克兰财长周一指出，除非该国与亲俄分离主义份子的冲突大幅加剧，否则不需新的IMF融资计划。

Hontareva在华盛顿参加IMF/世银秋季会议，会议已于周日结束。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)