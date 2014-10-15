东欧情势：乌克兰央行总裁称IMF准备向该国提供更多金援

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透华盛顿10月14日 - 乌克兰央行总裁Valeria Hontareva周二表示，国际货币基金组织(IMF)和世界银行已向乌克兰保证，准备提供更多的财政支持。
Hontareva在与记者的简短讨论中说，“我们获得全面保证，它们将支持我们。”
她并未说明进一步支持会采取什么形式。
“目前的问题只是我们何时将算出我们的实际缺口，财政缺口。”她称，这将在11月初IMF代表团评估乌克兰国际收支时进行。
乌克兰财长周一指出，除非该国与亲俄分离主义份子的冲突大幅加剧，否则不需新的IMF融资计划。
Hontareva在华盛顿参加IMF/世银秋季会议，会议已于周日结束。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。