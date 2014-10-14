《香港报摘》--经济日报10月15日

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
* 头版头条：
--新世界 独资夺得沙田大围站住宅项目，补地价28.56亿港元，每平方尺地价仅1,393港元，将提供2,900伙单位，主打2房及3房户；商场部分则会由港铁 全权拥有。
* 其他：
--香港航空执行副总裁孙剑锋表示，该公司的上市步伐、营运均未有受占领行动影响，难以预料能否在今年底前挂牌。
--康师傅 称，公司注视近期有关食品安全相关信息相对混乱，并重申其与台湾味全、顶新及正义为独立经营法人，并无直接关联，公司在内地生产与销售的产品并未涉及台湾油品事件。
--中国天然气 与内蒙古土默特右旗商务局签订合作协议，内容包括建设液化天然气加气站、液化天然气储存设备及液化天然气分布能源站等合作项目。
--森宝食品 间接全资附属Multi Dynamic Games，拟斥约5.43亿元收购一家加拿大游戏发展公司Digital Extremes的58%股份。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。