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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 07:58 BJT

《香港报摘》--经济日报10月15日

* 头版头条：

--新世界 独资夺得沙田大围站住宅项目，补地价28.56亿港元，每平方尺地价仅1,393港元，将提供2,900伙单位，主打2房及3房户；商场部分则会由港铁 全权拥有。

* 其他：

--香港航空执行副总裁孙剑锋表示，该公司的上市步伐、营运均未有受占领行动影响，难以预料能否在今年底前挂牌。

--康师傅 称，公司注视近期有关食品安全相关信息相对混乱，并重申其与台湾味全、顶新及正义为独立经营法人，并无直接关联，公司在内地生产与销售的产品并未涉及台湾油品事件。

--中国天然气 与内蒙古土默特右旗商务局签订合作协议，内容包括建设液化天然气加气站、液化天然气储存设备及液化天然气分布能源站等合作项目。

--森宝食品 间接全资附属Multi Dynamic Games，拟斥约5.43亿元收购一家加拿大游戏发展公司Digital Extremes的58%股份。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
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