中国保险：保险资金信托投资占比较小，但潜在风险不断聚集-保监会

路透北京10月15日 - 中国保监会周三表示，总体看来，保险资金投资信托总体规模占行业总资产份额较小，且主要为信用等级较高的AAA级产品，风险基本可控，但目前保险资金投资信托的潜在风险不断聚集，部分风险较为突出。

保监会新闻稿称，保险资金信托投资较为突出的风险主要表现在投资规模快速增长，投资集中度较高，关联交易存在风险，基础资产不明确和信用评级机制不完善。

保监会数据显示，2014年以来，保险资金信托投资快速增长，前两个季度的季度增长率分别为41.3%、37.7%。部分公司投资增长明显高于行业平均水平。

新闻稿指出，保险资金信托投资基础资产集中度较高，近51%的信托投资集中于房地产和基础设施等不动产领域。另外交易对手集中，近60%的信托计划由上海国际信托等6家信托公司发行。其中部分保险机构投资一家信托公司发行产品规模占其信托投资的比例过高。

部分公司关联交易金额占其信托投资比例较高，保险机构与融资人为同一控股股东控制的关联方，部分机构还与信托公司、信用增级方等主体具有关联关系，保险机构通过投资信托产品给融资人借款。 部分信托投资合同投资标的不明晰。另信用评级机制不完善，部分信托产品只具有预评级。部分中小保险机构内部信用风险评估能力较弱，更有部分公司在未取得信托产品外部信用评级的情况下就完成投资决策。

保监会鼓励有条件的保险公司根据信托投资规模和盈利状况提取相应的风险准备金。对已经投资的信托产品进行定期跟踪信用评级，适时调整投资限额、风险限额和止损限额；严格执行信披相关准则。

保监会数据显示，截至二季度末，78家保险公司（集团）共投资信托计划739笔，涉及32家信托公司，累计投资余额达2,805亿元人民币，占当季度末保险行业总资产的2.99%，较1季度末增长37.7%，较上年末增长94.5%。

从信用等级看，AAA级（含AAA+、AAA-）产品1,773亿元，占比63.2%，AA级（含AA+、AA-）产品800亿元，占比28.5%。从产品期限看，3年以下的875亿元，占比31.2%，3年（含）至5年的446亿元，占比15.9%，5年（含）以上的1,484亿元，占比52.9%。

欲浏览全文，点击 here （完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)