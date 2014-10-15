中国个股：苏宁云商与中信金石合作售后回租，盘活门店资产获利13亿元

路透上海10月15日 - 中国大型家电连锁零售商--苏宁云商 周三公告称，公司拟以不低于40.11亿元人民币的价格，将旗下12家自有门店转让给中信金石基金管理有限公司拟发起设立的私募投资基金或/及相关方，预计可实现超过13亿元的税后净收益。

苏宁云商在出售后承诺以稳定的价格租赁这些门店，中信金石将以这些门店物业为标的资产开展创新型资产运作，中信金石基金必要时可能引进有实力的具备一定资信条件的大型企业，比如苏宁云商大股东苏宁电器集团，为该金融产品提供增信。

公告未透露该创新型资产运作的具体细节。业内人士预计，中信金石将会设立房地产投资信托基金产品(REITs)。

公告指出，一方面，苏宁云商将按照市场公允价值确定交易对价，可获得优质门店增值收益和现金回笼；另一方面，公司以稳定的租赁价格和长期租约获得门店物业的长期使用权。

苏宁云商表示，为加快O2O（线上线下）零售模式转型落地，公司从战略上仍然需要提升可控优质门店物业资源的比重，以保障持续经营、控制风险和成本。为此，公司通过创新资产运营模式，盘活存量资产，在获得充沛的现金回笼的同时再次投入优质门店，从而建立起门店资产购置—门店运营的良性资产运营方式。

在本次交易的基础上，公司将持续推进其他优质门店物业资产运作，以提升公司O2O模式中的门店核心竞争力；同时，公司也会考虑尝试物流平台资产运作模式，以提升互联网竞争中物流核心竞争力，为公司转型过程中践行回归零售本质、建立差异化竞争能力奠定基础。

中信金石是中信证券 旗下子公司，此前中信金石以中信证券的自有物业为基础资产，推出国内首单REITs产品。