《全球主要国家债券发行预告》--10月15日-10月22日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 10/15 德国 40亿欧元 标售两年期联邦公债 10/15 0130 日本 标售30年期政府公债 10/15 0120 日本 标售12个月期贴现国库券 10/16 0120 日本 标售三个月期贴现国库券 10/16 西班牙 债券标售 10/16 法国 标售中期政府债券(BTAN)/指数关联债券 10/16 英国 标售2024年到期的指数关联公债 10/17 0130 日本 标售五年期政府公债 10/20 1350 法国 标售国库券(BTF) 10/21 0130 日本 标售20年期政府公债 10/21 英国 标售2024年到期的公债 10/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 10/22 德国 20亿欧元 标售30年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)