《全球重要经济事件一览表》--10月15日-10月22日

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10月15日(三)

法兰克福--欧洲央行管委会和全体会议，计划不会宣布利率决定。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在该央行组织的第七届统计学大会上发言(0700)。

华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书。

英国赫尔--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)在赫尔大学举行讲座，主题为“不确定情况下该怎么做：闲置产能不明之时的政策制定”(1700)。

法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉在该央行主办的2014欧洲文化节开幕典礼上发言(1800)。

10月16日(四)

伦敦--英国央行副总裁康利夫参加英国银行家协会年会的一个小组讨论(0945)。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在汤森路透外汇基准活动上讲话。

纽约--美国财政部金融研究办公室主管Richard Berner在Money Marketeers举办的活动上讲话。

美国艾伦镇--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济前景讲话(1200)。

美国新不伦瑞克--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在“改革21世纪的美国就业发展政策”大会上致欢迎词和开幕词(1300)。

美国比林斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“明确货币政策目标”讲话(1400)。

华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参与一个政策研讨会的主题对话(1700)。

10月17日(五)

波士顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在“美国经济机遇的不平等”大会讲话(1230)。

英国凯尼尔沃斯--英国央行首席经济学家霍尔丹在当地商会发表讲话(0645)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在信用合作社年会上讲话(0635)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加法兰克福金融市场政策第二次会议，会议主题为“银行业之外的银行业务”(0745)。

法兰克福--德国央行副总裁Claudia Buch在一个主题为“非银行金融业的特殊之处”的小组讨论中发言(0900)。

10月18日(六)

波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在主题为“美国经济机遇的不平等性”的会议上讲话(1230)。

阿德莱德--澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)在一次会议上发表演说(2330)。

10月20日(一)

伦敦--英国央行副总裁康利夫和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧讨论银行业监管事宜(1045)。

东京--日本央行召开地区分行经理人季度会议。央行总裁黑田东彦在会议开始发表简短讲话，会议还将公布地区经济季度报告。

10月21日(二)

悉尼--澳洲央行公布10月货币政策会议记录(0030)。

悉尼--澳洲央行副总裁洛威在澳洲联邦银行第七届大洋洲固定收益年会上发表演说(0855)。

日内瓦--瑞士央行理事祖布鲁克在一次会议上发言，主题为“长期低利率--会不会过犹不及？”。

10月22日(三)

渥太华--加拿大央行公布指标利率决定与货币政策报告。

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲支付与清算协会年度会议上讲话(2100)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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