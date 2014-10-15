《香港报摘》--信报10月15日

* 头版头条：

--港铁 今年推地步伐明显加快，该公司于沙田大围站住宅项目截标不足30小时后，随即公布由新世界发展 夺得，总投资额不多于200亿港元。

* 其他：

--以配售形式在创业板上市的爵士芭蕾舞学院 首日挂牌股价升近两倍，惟将于今天挂牌上市的华虹半导体 的暗盘价则报跌。

--潍柴动力 预计今年首9月纯利约43.22-46.33亿元人民币，按年增长59.79-71.28%。

--恒生银行 的报告指出，参考以往无论是加息抑或减息周期，香港利率的累计变幅均较美息为少；加上香港银行体系结余充裕，预计香港或会延迟加息，利率上调的幅度或再次较联邦基金目标利率为低。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘