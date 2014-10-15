《香港报摘》--信报10月15日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 头版头条：
--港铁 今年推地步伐明显加快，该公司于沙田大围站住宅项目截标不足30小时后，随即公布由新世界发展 夺得，总投资额不多于200亿港元。
* 其他：
--以配售形式在创业板上市的爵士芭蕾舞学院 首日挂牌股价升近两倍，惟将于今天挂牌上市的华虹半导体 的暗盘价则报跌。
--潍柴动力 预计今年首9月纯利约43.22-46.33亿元人民币，按年增长59.79-71.28%。
--恒生银行 的报告指出，参考以往无论是加息抑或减息周期，香港利率的累计变幅均较美息为少；加上香港银行体系结余充裕，预计香港或会延迟加息，利率上调的幅度或再次较联邦基金目标利率为低。 （完）
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路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。