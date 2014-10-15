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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 08:30 BJT

日本央行：只要汇率波动反映基本面，央行总裁欢迎日圆走弱--官员

路透东京10月15日 - 日本央行理事雨宫正佳周三表示，央行总裁黑田东彦认为只要汇率波动反映了基本面情况，那么日圆疲弱对经济有利。

雨宫正佳在议会表示，日圆疲弱有利于出口，但可能给家庭实质所得带来压力，而且不利于进口企业。

雨宫正佳是日本央行量化宽松政策的设计者之一，主管央行一个决定货币政策选项的重要部门。(完)
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