《中国报摘》--中国证券报10月15日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 头版头条:
--中国国家发展和改革委员会秘书长、新闻发言人李朴民表示，发改委将进一步推进价格改革，放开一批政府定价的商品和服务价格；发展改革委投资司副司长张明伦还介绍，将进一步推进水利投融资体制改革，放宽市场准入，创新融资机制。
* 其他:
--中国保监会网站公布通报，截至2014年二季度末，78家保险公司（集团）投资信托计划累计投资余额达2,805亿元；通报认为，保险资金投资信托风险基本可控。
--深圳证券交易所正式发布基金交易和申赎细则，对现行基金交易、认购、申购和赎回业务规则进行了系统梳理和整合，明确了ETF、LOF、分级基金和封闭式基金等四类上市基金品种的定义等。
--中国政府网发布关于同意设立四川天府新区的批复，要把建设四川天府新区作为深入实施西部大开发战略、积极稳妥扎实推进新型城镇化、深入实施创新驱动发展战略的重要举措。
--力帆股份 公告称，公司与俄罗斯利佩茨克州政府在莫斯科白宫（俄罗斯政府大厦）签署投资意向协议，公司将投资约3亿美元在俄罗斯利佩茨克州建设全新汽车生产厂。
--据上海市国资委网站消息，近日上海市国资委印发了《市国资委委管企业战略规划管理办法》,提出上海市国资委将负责对国资布局结构进行调整优化等。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳； 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。