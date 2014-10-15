《中国报摘》--中国证券报10月15日

* 头版头条:

--中国国家发展和改革委员会秘书长、新闻发言人李朴民表示，发改委将进一步推进价格改革，放开一批政府定价的商品和服务价格；发展改革委投资司副司长张明伦还介绍，将进一步推进水利投融资体制改革，放宽市场准入，创新融资机制。

* 其他:

--中国保监会网站公布通报，截至2014年二季度末，78家保险公司（集团）投资信托计划累计投资余额达2,805亿元；通报认为，保险资金投资信托风险基本可控。

--深圳证券交易所正式发布基金交易和申赎细则，对现行基金交易、认购、申购和赎回业务规则进行了系统梳理和整合，明确了ETF、LOF、分级基金和封闭式基金等四类上市基金品种的定义等。

--中国政府网发布关于同意设立四川天府新区的批复，要把建设四川天府新区作为深入实施西部大开发战略、积极稳妥扎实推进新型城镇化、深入实施创新驱动发展战略的重要举措。

--力帆股份 公告称，公司与俄罗斯利佩茨克州政府在莫斯科白宫（俄罗斯政府大厦）签署投资意向协议，公司将投资约3亿美元在俄罗斯利佩茨克州建设全新汽车生产厂。