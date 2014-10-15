《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月15日

路透香港10月15日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。(1美元=7.7566港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低5.88点，或0.04%，报16,315.19点。因持续忧虑全球需求。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 160.710 -2.78 41470 12.466 -0.43 中国铝业 10.190 -0.49 67543 3.162 -0.58 中国移动 59.560 -0.87 194936 92.397 -0.38 中国人寿 41.560 0.07 25501 21.491 0.19 中石油 121.750 -0.51 30704 9.444 -0.59 中石化 85.980 0.15 35161 6.669 0.29 汇丰控股 50.340 -0.20 1933295 78.093 -0.64 中电信 60.190 0.64 6270 4.669 0.19 中国联通 14.770 0.41 105433 11.456 -0.03 兖州煤业 8.080 -1.46 11589 6.267 -0.52 华能国际 45.900 -0.46 8213 8.901 0.01 南方航空 16.300 -2.45 5595 2.529 -0.84 东方航空 16.740 -0.65 2395 2.597 -0.12 中芯国际 4.730 -1.66 13000 0.734 -2.16（完）