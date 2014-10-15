《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月15日

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
路透香港10月15日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。(1美元=7.7566港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低5.88点，或0.04%，报16,315.19点。因持续忧虑全球需求。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 160.710 -2.78 41470 12.466 -0.43 中国铝业 10.190 -0.49 67543 3.162 -0.58 中国移动 59.560 -0.87 194936 92.397 -0.38 中国人寿 41.560 0.07 25501 21.491 0.19 中石油 121.750 -0.51 30704 9.444 -0.59 中石化 85.980 0.15 35161 6.669 0.29 汇丰控股 50.340 -0.20 1933295 78.093 -0.64 中电信 60.190 0.64 6270 4.669 0.19 中国联通 14.770 0.41 105433 11.456 -0.03 兖州煤业 8.080 -1.46 11589 6.267 -0.52 华能国际 45.900 -0.46 8213 8.901 0.01 南方航空 16.300 -2.45 5595 2.529 -0.84 东方航空 16.740 -0.65 2395 2.597 -0.12 中芯国际 4.730 -1.66 13000 0.734 -2.16（完）
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)