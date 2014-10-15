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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 08:16 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月15日

路透香港10月15日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。(1美元=7.7566港元      )
                                                                                              
 美股道琼工业指数      周二收低5.88点，或0.04%，报16,315.19点。因持续忧虑全球需求。            
                                                                                              
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       160.710   -2.78      41470            12.466      -0.43
 中国铝业                      10.190   -0.49      67543             3.162      -0.58
 中国移动                      59.560   -0.87     194936            92.397      -0.38
 中国人寿                      41.560    0.07      25501            21.491       0.19
 中石油                       121.750   -0.51      30704             9.444      -0.59
 中石化                        85.980    0.15      35161             6.669       0.29
 汇丰控股                      50.340   -0.20    1933295            78.093      -0.64
 中电信                        60.190    0.64       6270             4.669       0.19
 中国联通                      14.770    0.41     105433            11.456      -0.03
 兖州煤业                       8.080   -1.46      11589             6.267      -0.52
 华能国际                      45.900   -0.46       8213             8.901       0.01
 南方航空                      16.300   -2.45       5595             2.529      -0.84
 东方航空                      16.740   -0.65       2395             2.597      -0.12
 中芯国际                       4.730   -1.66      13000             0.734      -2.16（完）
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