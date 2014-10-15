基金产业：基金经理对经济成长和股市看法为两年来最悲观--美银美林

**基金经理人看多美元**

该调查显示，基金经理人对美元升值押注最多，有43%“看多”美元。

基金经理人并将新兴市场股票配比降至低于基准，为五个月来首见；大宗商品投资低配的经理人比重增至20%，对这类资产的配比为六个月来最低。

从地区来看，美股配比升至14个月高位，日股配比升至10个月高位，因投资人规避欧洲日益恶化的情况。

由于欧元区经济前景明显恶化，对欧元区股票的配置降至15个月低位，只有净4%的经理人配置高于基准。有净16%受访者预期欧洲经济未来一年会出现成长，但上个月则有净45%。