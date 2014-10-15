基金产业：基金经理对经济成长和股市看法为两年来最悲观--美银美林

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**基金经理人看多美元**
该调查显示，基金经理人对美元升值押注最多，有43%“看多”美元。
基金经理人并将新兴市场股票配比降至低于基准，为五个月来首见；大宗商品投资低配的经理人比重增至20%，对这类资产的配比为六个月来最低。
从地区来看，美股配比升至14个月高位，日股配比升至10个月高位，因投资人规避欧洲日益恶化的情况。
由于欧元区经济前景明显恶化，对欧元区股票的配置降至15个月低位，只有净4%的经理人配置高于基准。有净16%受访者预期欧洲经济未来一年会出现成长，但上个月则有净45%。
有超过四分之一的受访者表示，他们认为欧洲央行将不会推出购债量化宽松计划，一个月前这一比例是19%。(完) (编译 于春红/戴素萍 审校 郑茵)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。