《中国重要政经日程》--10月15日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
==========================今日重要政经日程==========================
10/15（周三）
--上午10:00 国务院台湾事务办公室将举办例行新闻发布会。
--国务院总理李克强于10月9日-17日赴德国主持第三轮中德政府磋商并对德国进行正式访问、对俄罗斯进行正式访问并举行中俄总理第十九次定期会晤、对意大利、联合国粮农组织总部进行正式访问，并出席在米兰举行的第十届亚欧首脑会议及相关活动。
==========================近期重要政经日程==========================
10/24（周五）
--“第十一届中国国际金融论坛”于2014年10月24-25日在上海浦东星河湾酒店召开。
10/25（周六）
--由国家科技部与上海市人民政府共同主办的“2014浦江创新论坛”定于10月25日-26日在上海召开。
10/26（周日）
--2014中国-拉美经贸合作论坛于10月26日在上海召开，至27日。
11/5（周三）
--2014年11月5日-11日，中国将在北京主办今年亚太经合组织（APEC）领导人会议周各项活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会、11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第二十二次领导人非正式会议。
11/19（周三）
--CDMC第五届互联网金融与支付创新会议在上海举行，会议议期至21日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 乔艳红)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。