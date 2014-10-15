《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月15日

*工商时报：

--强化控管台资银行对大陆授信风险，金管会祭出五招，包括加强金检、落实债权确保、要求银行审慎评估海外授信政策、海外逾放情况纳入海外分支准驳依据、强化监理等。金管会强调，台资银行的大陆授信仍以台商为主，且为了国际竞争，有开发大陆市场的必要。

--食安风暴重创顶新集团形象，根据金管会清查，国银对顶新集团相关授信共480亿台币，其中69亿台币为魏家四兄弟个人名义贷款，顶新集团近30家企业贷款则为411亿台币，目前都还款、付息正常。

--半导体库存修正效应开始发酵，摩根士丹利证券昨日率先将明年半导体产业成长率调降至4%，外资法人指出，联发科 、台达电 、三星、微芯等四家科技大厂所释出的利空消息均直指中国大陆需求不振，科技股获利下修隐忧将成为未爆弹。

*经济日报：

--公股银行对大陆曝险情况受到关注，合作金库与台银昨日说明，已采取比目前规定更严格的做法，控制风险。合库金控 董事长廖灿昌表示，将大陆曝险警戒线设在八成，若超过，将透过拆款、存放同业和购买短期债券比率进行调整；台湾金控董事长李纪珠也指出，台银内部警示比率订为65%，并就不同产业分别制订曝险警戒标准。

--年度纺织大展-台北纺织展TITAS为让国内纺织业吹起时尚风，在今日起一连三天开展中，邀请国际时尚品牌包括Burberry、Coach与Victoria’s Secret等首度来台，寻求跨业结合流行时尚，开创更多合作商机。

--双子星联开案再破局，中华工程 丧失第二顺位签约资格后，台北市长郝龙斌上午视察桃园机场捷运线台北站工程时宣布双子星案废标，并决定未来双子星大楼由北市捷运局自行投资兴建。捷运局指出，北市兴建双子星大楼，工程款约600亿台币，预计都审、环评过关，兴建期程约五至六年。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。