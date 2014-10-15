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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 08:30 BJT

表格：韩国9月出口上修至同比增加6.9%，初值为增长6.8%

路透首尔10月15日 - 韩国海关周三公布的修正数据显示，9月出口较上年同期上升6.9%，略高于初值的上升6.8%。

根据修正数据，韩国9月对美国的出口同比大增19.9%，对中国出口增长6.5%，对欧盟出口下降5.1%。

以下为韩国关税厅发布的9月进出口修正数据：

修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 3.4 3.4

出口额(10亿美元) 47.7 47.7

(较上年同期变动%) 6.9 6.8

进口额(10亿美元) 44.3 44.3

(较上年同期变动%) 8.0 8.0

* 初值为产业通商资源部10月1日公布的数字。(完)

(编译 王兴亚；审校 白云)
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