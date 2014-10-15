表格：韩国9月出口上修至同比增加6.9%，初值为增长6.8%

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透首尔10月15日 - 韩国海关周三公布的修正数据显示，9月出口较上年同期上升6.9%，略高于初值的上升6.8%。
根据修正数据，韩国9月对美国的出口同比大增19.9%，对中国出口增长6.5%，对欧盟出口下降5.1%。
以下为韩国关税厅发布的9月进出口修正数据：
修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 3.4 3.4
出口额(10亿美元) 47.7 47.7
(较上年同期变动%) 6.9 6.8
进口额(10亿美元) 44.3 44.3
(较上年同期变动%) 8.0 8.0
* 初值为产业通商资源部10月1日公布的数字。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。