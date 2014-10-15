中国个股：国海证券称总裁被检查机关刑事拘留，副总裁协助调查

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海10月15日 - 中国国海证券股份有限公司 周三公告称，公司接到检察机关口头通知，公司总裁齐国旗被检察机关刑事拘留，副总裁陈列江协助调查。
刊登在深圳证券交易所的公告未提及事发原因，上海证券报周三报导则指出，齐国旗和陈列江均是固定收益市场老将。固定收益是国海的品牌业务，在国债承销方面曾排名券商前三，业内人士预计，齐国旗被刑拘或将影响国海证券的固定收益业务。
公司公告并指出，截止目前公司未收到检察机关或其他单位的任何相关书面文件，目前公司经营正常，暂由张雅锋董事长代行总裁职责，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
去年中国债券市场掀起了自327国债期货事件来最大的监管风暴。此前在监管部门及行业组织并未事前吹风的情况下，中国公安机关针对万家基金及中信证券固定收益部门相关个人进行直接调查，今年再爆新一轮债市核查风暴，主要围绕企业债一级市场的承销贿赂问题。多家有国企背景的大中型券商都被调查；9月银河证券 公布称，该公司固定收益业务线业务总监代旭先生及两名相关员工因个人原因正在配合中国司法机关工作。
国海证券同时并公布前三季度业绩预计公告称，前三季度归属于上市公司股东的净利润预计同比上升60.84%-64.33%，达4.6-4.7亿元人民币，其中第三季度的净利润达2.16-2.26亿元，同比上升逾一倍。
公司表示，业绩增长主要原因是公司经纪业务在稳定传统业务收入的同时，大力开展融资融券、股票质押式回购等信用交易业务，信用业务收入较去年同期大幅度增加；同时公司自营业务收入相比去年实现了较大幅度的增长。
国海证券周二收报9.98元，过去三个月涨6.28%。(完)
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here (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。