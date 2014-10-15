中国个股：国海证券称总裁被检查机关刑事拘留，副总裁协助调查

路透上海10月15日 - 中国国海证券股份有限公司 周三公告称，公司接到检察机关口头通知，公司总裁齐国旗被检察机关刑事拘留，副总裁陈列江协助调查。

刊登在深圳证券交易所的公告未提及事发原因，上海证券报周三报导则指出，齐国旗和陈列江均是固定收益市场老将。固定收益是国海的品牌业务，在国债承销方面曾排名券商前三，业内人士预计，齐国旗被刑拘或将影响国海证券的固定收益业务。

公司公告并指出，截止目前公司未收到检察机关或其他单位的任何相关书面文件，目前公司经营正常，暂由张雅锋董事长代行总裁职责，公司将按照规定及时履行信息披露义务。

去年中国债券市场掀起了自327国债期货事件来最大的监管风暴。此前在监管部门及行业组织并未事前吹风的情况下，中国公安机关针对万家基金及中信证券固定收益部门相关个人进行直接调查，今年再爆新一轮债市核查风暴，主要围绕企业债一级市场的承销贿赂问题。多家有国企背景的大中型券商都被调查；9月银河证券 公布称，该公司固定收益业务线业务总监代旭先生及两名相关员工因个人原因正在配合中国司法机关工作。

国海证券同时并公布前三季度业绩预计公告称，前三季度归属于上市公司股东的净利润预计同比上升60.84%-64.33%，达4.6-4.7亿元人民币，其中第三季度的净利润达2.16-2.26亿元，同比上升逾一倍。

公司表示，业绩增长主要原因是公司经纪业务在稳定传统业务收入的同时，大力开展融资融券、股票质押式回购等信用交易业务，信用业务收入较去年同期大幅度增加；同时公司自营业务收入相比去年实现了较大幅度的增长。

国海证券周二收报9.98元，过去三个月涨6.28%。(完)

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here (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)