中欧贸易：中国与欧盟已解决电信设备贸易争议--欧盟贸易执委

路透罗马10月14日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周二表示，中国和欧盟已找到结束长期以来中国电信设备出口纠纷的途径，从而使这两大贸易伙伴之间最大的一个分歧得以解决。

卡瑞德古特对路透表示，他将请求其他委员支持他的提议，结束有关每年进口10亿欧元(12.7亿美元)的华为 和中兴通讯 产品的争议。

“按照我们达成的协议，未来几天我将请求其他委员放弃此案，该协议也将在未来几日成为正式协议，”卡瑞德古特在罗马一次贸易会议的间隙表示。

“这一问题已不再讨论，且解决方式令人能够接受。我认为我们在这个问题上已取得了很大进展，”他说，但并未给出解决方案细节。

消息人士上周告诉路透，中国政府考虑在协议中承诺限制对华为和中兴通讯的出口信贷支持。

双方还将同意监控中国电信企业在欧洲的市场份额，以及欧洲企业在中国的市场份额。

对欧洲出口的增加，使中国企业成为爱立信(易利信,Ericsson) 、Nokia Networks 和阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent) 等欧洲企业的竞争劲敌。爱立信是全球最大移动电信设备制造商。

根据欧盟文件，华为在欧洲电信设备市场的份额已从2006年的2.5%扩大至现在的25%，而价格比欧洲竞争对手低18%左右。

欧洲是中国最重要的贸易伙伴，而对欧盟而言，中国的重要性仅次于美国。

若未能达成协议，欧盟可能就会启动反补贴程序，向中国电信设备出口企业征收惩罚性关税。