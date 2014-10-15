国际油市：美国原油期货在82美元上方持稳，收复上日部分跌幅

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
伊朗表示能够承受油价下降的影响，立场日益接近沙特阿拉伯和其他石油输出国组织(OPEC)海湾成员国，从而使OPEC集体减产以维护油价的可能性降低。
美国能源资料协会(EIA)周二公布的预估显示，11月美国页岩油日均产量料较前月增加10.6万桶左右。
国际能源署(IEA)周二表示，2015年石油需求的成长将远较之前预估缓慢，因全球经济仍旧疲弱，而且只要石油输出国组织(OPEC)没有应对供应增长的迹象，油价急跌之势就可能持续。
IEA将2015年石油日需求成长预估调降30万桶，目前预期日需求成长110万桶，至9,350万桶。
路透调查周二显示，10月10日止当周，美国商业原油库存料为增加，而油品库存可能下滑。
路透访问了八位分析师，结果显示其平均预期上周原油库存料增加280万桶。这项调查是在行业组织美国石油协会(API)与美国能源部的能源资料协会(EIA)公布一周库存报告前进行的。
API将于周三2030GMT公布库存数据，EIA则将于周四1600GMT公布一周库存报告。由于周一为哥伦布日公众假期，报告皆推迟一天公布。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/陈宗琦；审校 戴素萍/李爽)
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路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。