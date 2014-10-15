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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 08:55 BJT

芝加哥期市：美国大豆下跌，因农业部称收割进度快于预期

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 510.00 0.75 +0.15% +0.94% 497.57 65

CBOT玉米 355.75 -1.25 -0.35% +2.60% 365.49 69

CBOT大豆 963.50 -1.25 -0.13% +1.93% 955.28 60

CBOT稻米 $12.71 -$0.02 -0.12% +0.59% $12.63 58

美国原油 $82.25 $0.41 +0.50% -4.07% $90.82 16

汇率

欧元/美元 $1.264 -$0.002 -0.14% -0.88%

美元/澳元 0.870 -0.001 -0.13% -0.76%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/白云; 审校 张若琪/王兴亚)
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