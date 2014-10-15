《新兴市场重要经济事件预告》--10月15日-10月22日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月15日(三)

伦敦--南非财长Nhlanhla Nene在伦敦一次私募股权活动上发表讲话。

萨格勒布--克罗地亚财长Boris Lalovac将谈论2015年经济预期(0800)。

莫斯科--俄罗斯财长西卢安诺夫和央行第一副总裁Yudayeva参加2014年俄罗斯基础设施项目论坛(0600)。

印度海德拉巴--印度央行总裁拉詹到海德拉巴视察(至10月16日)，并主持央行理事会会议。

10月16日(四)

圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。

开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。

10月17日(五)

科伦坡--斯里兰卡央行举行货币政策会议。

首尔--韩国企划财政部长官在国会听证会上发言。

10月20日(一)

暂无重要经济事件。

10月21日(二)

暂无重要经济事件。

10月22日(三)

伦敦--2014年英国-卢旺达贸易及投资论坛。发言者包括卢旺达总统卡加梅(Paul Kagame)、卢旺达财长Claver Gatete和卢旺达央行总裁John Rwangombwa。

好望角--南非财长Nhlanhla Nene向议会提交其首份中期预算政策声明，以及财政部最新预算赤字和经济成长预估(1300)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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