《新兴市场重要经济事件预告》--10月15日-10月22日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(除特别说明外，均为GMT时间)
10月15日(三)
伦敦--南非财长Nhlanhla Nene在伦敦一次私募股权活动上发表讲话。
萨格勒布--克罗地亚财长Boris Lalovac将谈论2015年经济预期(0800)。
莫斯科--俄罗斯财长西卢安诺夫和央行第一副总裁Yudayeva参加2014年俄罗斯基础设施项目论坛(0600)。
印度海德拉巴--印度央行总裁拉詹到海德拉巴视察(至10月16日)，并主持央行理事会会议。
10月16日(四)
圣地亚哥--智利央行举行货币政策会议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执委会会议。
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。
10月17日(五)
科伦坡--斯里兰卡央行举行货币政策会议。
首尔--韩国企划财政部长官在国会听证会上发言。
10月20日(一)
暂无重要经济事件。
10月21日(二)
暂无重要经济事件。
10月22日(三)
伦敦--2014年英国-卢旺达贸易及投资论坛。发言者包括卢旺达总统卡加梅(Paul Kagame)、卢旺达财长Claver Gatete和卢旺达央行总裁John Rwangombwa。
好望角--南非财长Nhlanhla Nene向议会提交其首份中期预算政策声明，以及财政部最新预算赤字和经济成长预估(1300)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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美国重要政经日程
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中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 王兴亚)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。