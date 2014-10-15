《香港报摘》--其他报纸重要消息10月15日

*明报：

--政府消息人士说，特首梁振英明天将会到访上海，为沪港通开通作最后冲刺。

--《新华社》旗下新华产权交易所于香港成立首间境外服务中心“新华大庆国际金融服务中心”，旨在于亚洲地区进行会员招募、市场推广、金融产品介绍等工作。

*星岛日报：

--消息指，中金公司因总裁职位悬疑未决，已经准备推迟其5亿美元的新股集资计画，今年内或无法启动上市事宜。

--金融管理局再牵头促成香港与泰国成立人民币业务合作小组，以加强两地于人民币业务发展的合作。

*苹果日报：

--地产代理称，10月首两周一手住宅市场录逾800宗成交，发展商吸金逾100亿港元。

*东方日报：

--据中金公司内部消息称，国务院前总理朱熔基之子朱云来退任早在一年前计划好，目的是消除讯息披露的疑虑，让这家估值逾30亿美元的投行可以启动上市。

--中联重科 预计今年首三季纯利年跌65-75%，至9.48-13.28亿元人民币；单计第三季的纯利则料按年跌80-90%，主要受到房地产投资增速持续放缓、工程机械产品市场需求下跌等影响。

*文汇报：

--实德环球 副主席马浩文表示，受“占中”事件影响，部分内地旅客选择到澳门旅游，令十一黄金周期间，人流增长逾10%；但因中央政府打贪，贵宾厅收入仍有双位数下跌。

*大公报：

--民生银行 与特斯拉（Tesla） 签订战略合作协议，双方将在全国20个城市的民生银行自有营业厅及小区金融门店，建设至少400个“目的地充电桩”，未来还将探讨在金融服务领域进行更深层次的合作。（完）

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