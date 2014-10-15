全球金市：金价下跌，但全球经济成长疑虑使其守在四周高位附近

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
但周二美元小幅反弹，欧元与英镑下跌。
欧洲的经济数据持续疲软，该因素可能继续为金价提供支撑。
德国政府大幅调降今明两年的经济增长预期，欧元区8月工业生产大幅下滑，备受关注的德国ZEW经济景气指数自2012年11月来首次跌至负值。
中国与美国当日将发布更多经济数据，料为金价走势提供线索。
与此同时，德意志银行(Deutsche Bank) 、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 与汇丰银行，遭控非法操控白银价格的诉讼，已由曼哈顿联邦法庭集中审理。
印度贸易部数据显示，9月印度黄金进口大幅增长至37.5亿美元，因结婚与节庆季节即将到来。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 徐文焰/张涛)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。