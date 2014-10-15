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亚洲 | 2014年 10月 15日 星期三 09:08 BJT

全球金市：金价下跌，但全球经济成长疑虑使其守在四周高位附近

但周二美元小幅反弹，欧元与英镑下跌。

欧洲的经济数据持续疲软，该因素可能继续为金价提供支撑。

德国政府大幅调降今明两年的经济增长预期，欧元区8月工业生产大幅下滑，备受关注的德国ZEW经济景气指数自2012年11月来首次跌至负值。

中国与美国当日将发布更多经济数据，料为金价走势提供线索。

与此同时，德意志银行(Deutsche Bank) 、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 与汇丰银行，遭控非法操控白银价格的诉讼，已由曼哈顿联邦法庭集中审理。

印度贸易部数据显示，9月印度黄金进口大幅增长至37.5亿美元，因结婚与节庆季节即将到来。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/陈宗琦；审校 徐文焰/张涛)
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