港报财经评论：欧美博弈，油价堕入下跌旋涡--信报10月15日

欧美博弈，油价堕入下跌旋涡/ 习广思

美股再次跌逾200点，图表走势异常可怕，感觉是山雨欲来风满楼。美股急挫，新兴市场指数反而跌得少，巴西股市大升4.7%。正如早前分析，巴西总统选举将现新形势，首轮投票位居第三的社会党候选人席尔瓦宣布支持社会民主党候选人内维斯，令劳工党候选人、现任总统罗塞夫选情不利。押注巴西市场，在香港上市的巴西股市ETF有DB巴西 虽然成交偏低，但总算有庄家维持秩序。欧美股市愁云惨雾，巴西股市单天保至尊，可视为另类避险途径。如果参考对冲基金操盘手法，可以沽欧美股市指数期指，对冲手上的巴西股市ETF。

事实上，以上仓位在美股回稳时，巴西股市有机会升得更多，纵使被美股下跌拖累，跌幅亦较美股少，且有美股淡仓对冲损失。不过，10月26日巴西总统大选后，即使罗塞夫败选，其后的升幅可能很短暂，因为该国主要收入石油及商品，近期行情并不乐观。周一晚国际油价继续下跌，布兰特及纽约期油分别跌至88美元及85美元水平，是3年多以来新低。国际货币基金组织（IMF）上周二公布的《世界经济展望报告》，把2014年全球经济增长预期由7月时的3.4%下调至3.3%，并警告欧罗区核心国家、日本及巴西等新兴市场增长放缓。

该报告评价美国经济，认为有较佳经济增长，但联储局上周发布的9月政策会议纪要显示，联储委员对美元过度升值予经济带来的风险进行探讨，也成为原油需求前景的不利因素。美国能源讯息署（EIA）最新报告大幅下调原油需求预测，把今年全球石油需求预测，从每日9155万桶下调至9147万桶；把明年全球石油需求预测，从每日9289万桶下调至9271万桶。全球石油需求减弱，原油产能却大幅增长。美国是全球最大原油消费市场，随着页岩油开采增加，进口量急速萎缩，产能达到30年高位。EIA预计，今年美国原油产量将从去年的每日745万桶增加至854万桶，到明年将升至每日950万桶，为1970年以来最高水平。

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加息未明，美元好友宜食糊/ 苏子

金融海啸后，美国实施零利率政策近6年，经过如此漫长的低息环境，经济虽然始见起色，但市场对联储局是否结束零利率政策、正式进入加息周期仍争论不休。美元近期强劲升势已反映美国经济状况是发达国家中表现最佳，以及在可见将来正式进入加息周期。可是，目前美国经济看似甚佳，但零利率政策始终未能刺激大量便宜资金流入实体经济；因此，未能刺激薪金明显上升。截至今年9月止，美国整体时薪按年仅上升2%，较经济处于非实施零利率政策时期的上升3%至4%为低。换言之，美国实施多年零利率政策，最大成效是阻止经济进入大萧条。

联储局主席耶伦一直不敢明示何时正式加息，反映当局对美国经济复苏势头能否稳定下去，仍抱怀疑态度。最新统计显示，市场人士预期当局明年9月调高联邦基金利率的机会率，由本月初的74%，急跌至46%。加上，美国10年期国债利率上周创13个月以来最大单周跌幅。相信一旦美国经济数据有转差迹象，美元走势随时会逆转性回落。

市场人士对美国利率是否真的在明年9月或之前被调高，开始抱怀疑态度，短期美元走势或反覆上落。面对这种市况，短线投资者建立仓位之后，宜见好便收。当美元开始陷入反覆上落局面，投资者若要捕捉趋势，可以考虑非美元的交叉盘。交叉盘中，圆汇近日明显转强，以致欧罗兑日圆出现下跌浪，技术走势反映短期后市仍有下跌空间。本周欧罗兑日圆跌至134.98日圆的今年新低，此价位已跌破周线一目均衡图云雾区的135.3日圆底部支持，倘若本周欧罗兑日圆成功在此支持位下收市，预料后市朝着去年11月的131.15日圆低位迈进。

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