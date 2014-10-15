香港社会：警方喷射胡椒喷雾清理道路，紧张形势升温

路透香港10月15日 - 数百名香港警察周三清晨向民主示威者喷射胡椒喷雾，清理一条被混凝土板拦阻的主要道路，加剧了当地的紧张情势。

这是警方与示威者对峙逾一周以来的最严重冲突。周二晚间，以学生为主的示威者进入一个四车道干道的隧道，阻断了交通。

大批警察强迫示威者后退，向拒不后退的人喷射胡椒喷雾。“我们是和平的。我们只想要民主。你们为什么这样做，”一名女性示威者大声喊道。

几名示威者被摁倒在地，然后被带离。许多警察随后进入金钟的隧道，开始清除混凝土板做成的临时墙，部分恢复了隧道的交通。

主要由学生构成的示威者要求实现全面民主，并要求特首梁振英下台。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员会筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。

中国对香港采取“一国两制”的方针，给予香港一定程度的自治权和自由，以普选为最终目标。

警察周二使用大锤和电锯清除“占中”示威者在金钟另一条干道设置的路障。

但数百名示威者随后涌入附近的一条隧道，让当局措手不及。

尽管两条干道恢复交通，但现在暂无迹象显示香港政府总部外面的主要示威区域将被清场。

香港行政长官梁振英本周表示，中国领导人接受示威者要求并改变8月所做决定的“可能性为零”。

香港政府和中央政府称这次示威行动非法。香港一些最具影响力的企业巨头稍早警告说，通过占领香港核心地区来要求民主可能破坏稳定。

示威人数已经从高峰时的10万人左右大为减少，但估计有几千名核心成员仍在坚持。(完)