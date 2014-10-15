港报财经评论：港股路通财通，还须外围配合--经济日报10月15日

港股路通财通，还须外围配合/ 林瑞芬

正如近周不断提出对美股打醒十二分精神，标普500周一失守1,900显示跌势转急，港股处政治市风雨飘摇，双重夹击中。不过，继恒指周一微涨0.24%之后，周二又一度回涨，收市只微跌0.41%。周一及周二港股表现意想不到，未有随美股而收低，莫非路塞财散，路通财通？！（占领区部分道路因警方执法清除路障而回复通车）相信所有道路最终会通，但港人因占中或反占中活动形成的鸿沟，恐怕要时间才可通！

路通财通，下一步固然要紧盯着沪港通的确实通车时间表。市场有传闻话可能因香港政局不稳而押后，但又有指是因技术问题而押后，难求证真相。最终是在10月27日或11月份通车，仍难确认。无疑如果10月27日能通车，那可为投资者认为中国会对香港政局不稳深疑深虑佐伪，信心自当倍增。若沪港通押后，港股仍要看美股面色。恒指反弹阻力23,500仍然强，昨收23,047，若占中活动渐平静，恒指短期大至于22,500至23,500上落争持。国指阻力10,500仍见强，昨收10,254。解围9月以来的回调市，恒指要向上回升企稳23,500；而国指10,500先算解围。

中国内地政经稳定，那不容置疑。虽然中国内地目前不能全面降息，但进一步诱导银行利率下跌讯号续强。央行昨早开展200亿人民币14天正回购操作，操作量与上期持平，但中标利率却下行了10个基点至3.40%（近月已由3.70%始回降至此），这是继9月18日该品种中标利率下调后的首次下调，但此次下调幅度则小于上次的20个基点。这是约一个月来，14天正回购利率的二度下行。三季以来，中国内地频密出招维稳经济，诱导市场利率下降之后，对房贷放宽也是配合，跟进中国内地今周公布又取消住房公积金个人住房贷款保险、公证、新房评估和强制性机构担保等收费项目，减轻贷款职工负担。此外，重庆房产税试点提高起征点，收窄应税住宅范围。可见为阻缓房市下调措施正积极推出，当然成效始终有一定滞后，三季度甚至四季度经济数据未必可反映出，惟望投资者信心能增。

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龙源盈利料双位数增长/ 余少文

中国内地股市先升后跌，国企指数则出现过山车走势，大市处于震荡阶段，投资者入市要小心，但可留意一些未来盈利至少有二、三十巴仙增长的股份，如龙源电力 。A股昨日早段走高，中后段显着回落，但无阻国企指数先跌后急反弹再跌的过山车走势，全日跌30点，收报10,254点，成交额101亿港元，近30%主板H股逆市上升；红筹指数跌5点，收报4,396点，成交额近66亿港元。

国指过山车走势，维持要下试9,800和9,600点的看法，惟短期有反弹空间，因为部分技术指标出现底背驰现象，如RSI、MACD等。只是指数即使反弹，昨日反弹便受制俗称牛熊分界线的250天平均线，再反弹则要面对20天线及100天线的阻力。当然，最大阻力会是50天线，也是国企指数由9月高位11,440点跌至日前低位10,165点的跌浪，以0.5倍反弹10,802点附近。然而，过去都指出，政治市虽凶险，但大跌往往是入市良机，至于今次政治市是否结束，有待观望，只是更担心伊波拉病毒带来的影响。尽管伊波拉病毒肆虐部分非洲国家，似乎跟香港没有关系，但死亡率却很高，一旦失控，环球股市会出现低潮，亦跟看好的投资者戏言指买四环医药 作对冲。

不过，在大市处于震荡期间，始终认为稳紮稳打最重要，尤其获政策扶持兼且盈利增长有保证的股份，龙源是其中之一，其今年上半年收入跌7%至89.9亿人民币，盈利跌7%至13.7亿人民币，每股盈利（EPS）0.17人民币。但其第二季盈利只有6.5亿人民币，按年下跌23%，是上半年盈利下跌的原因之一，集团表示风力发电业务在每年的第一及第四季度较第二及第三季度产生更多收入，故风力发电业务收入在全年会有波动。龙源主要业务是风力发电和火电，以上半年业绩计算，风电收入占总收入63%，火电则占33%，风电经营利润31亿人民币，占比86%，火电则赚4.2亿人民币，比重约11%，即风电主宰龙源未来盈利表现。截至6月底止，龙源控股装机容量为14,073兆瓦，其中风电控股装机容量11,910兆瓦，占比85%。

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