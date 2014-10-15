五矿期货：中国期指空单回补偏少，预计行情大幅波动概率高

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自10月15日的《期货日报》：
周二大盘继续弱势振荡，期指当月合约IF1410收跌0.49%。期指总持仓下降5,184手至17.2万手，连续3个交易日减少，是上个交割日后的最低水平。其中当月合约减少1.9万手，下月合约仅增加1.2万手，下月回补量偏少。配合基差走势来看，上午IF1410基差单边趋势下行，午后振荡，尾盘再度拉升。盘中当月合约贴水达到15点以上，有明显的反向套利机会。
由于多空双方移仓时间错位，导致了全天剧烈振荡。然而从盘后IF1410持仓占比来看，移仓速度较前期缓慢，目前距离交割日剩下三个交易日，而当月合约持仓比例仍高达53.4%，明显高于前三次同期均值42.7%。预计周三移仓将加速，行情大幅波动概率极高。(完)
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