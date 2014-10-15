中国个股：泸州老窖在农行的1.5亿元存款不翼而飞，已向法院提起诉讼

离岸人民币：离岸债券流动性充裕且利率在低位，是发行好时机--花旗高管
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
路透上海10月15日 - 中国知名白酒企业--泸州老窖股份有限公司 周三公告称，其在中国农业银行 长沙迎新支行的1.5亿元人民币存款不翼而飞，公司已向四川省高级法院提起诉讼。
公告指出，去年4月，公司与农行签订单位协定存款协议，共计存入2亿元，农行迎新支行向公司出具了存款证明书、对账单。今年4月23日，第一笔5,000万元存款到期后，公司已收到该笔存款及相应利息。9月25日，公司剩余1.5亿元存款到期，但银行告之公司账户上已无该笔资金，不能按时划转。
经多方协调多次磋商无果，泸州老窖决定以法律手段维护公司权益，近日向四川省高级法院提起诉讼。四川省高级法院受理情况公司将后续公告。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京5月5日 - 中国“一带一路”峰会召开在即，中国企业海外融资再受关注。美国花旗集团联席主管亚太区固定收益资本市场部董事总经理邱志明表示，目前离岸债券流动性充裕，且信贷利差和利率均处低位，是考虑发行离岸债券的好时机。
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。
台湾将于下周一公布4月出口数据，料显示连续第七个月增长，而且尽管动能可能放缓，但应该会预示经济复苏仍在继续。(完) (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张若琪/王颖)