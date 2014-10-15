中国货币市场：七天回购开盘报2.95%，上日加权利率3.0719%

路透上海10月15日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周三开盘报在2.95%，上日该期限加权平均利率为3.0719%。具体如下：

周二银行间市场质押式回购总成交金额10,709.16亿元，较上日的10,622.22亿元稍增；其中，隔夜品种依旧维持在较高成交规模，为9,212.41亿元，上日为9,106.67亿元。(完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)