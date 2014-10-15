中国个股：力帆股份拟在俄罗斯建设汽车生产厂，投资规模约3亿美元

路透上海10月15日 - 中国力帆股份 周三公告称，公司拟在俄罗斯利佩茨克州投资建设汽车生产厂，项目投资规模约3亿美元。

刊登在上海证券交易所的公告称，公司与上述州政府已签署投资意向协议，俄罗斯是力帆汽车最大的海外市场之一，在俄罗斯建厂将降低成本、提高产能，减轻竞争压力，是公司国际化战略的一个重要布局。

该项目执行地在该州利佩茨克联邦经济特区，土地由当地政府落实，建设期间租赁予力帆股份或其子公司，工厂运营后，力帆股份或其子公司获得购买该地块的权利。

公告亦表示，协议属于意向性协议，最终投资方案在投资实施时所涉内容可能会在上述投资总额范围内发生变化及调整，本次投资实际投资金额和具体投资方案以最终获得国内相关审批部门批准为准。

该项目已获董事会审议通过，还需提交股东大会审议通过后方可实施。

力帆汽车周二收报8.90元，过去三个月涨12.8%。(完)

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