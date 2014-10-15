《中国报摘》--其他报纸重要消息10月15日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
**上海证券报**
--数据显示，截至9月底，今年共有301家上市公司实施定增，募资总额高达4,786亿元人民币，已经超过去年全年; 业内人士认为，参与定增投资获取正向收益是大概率事件，预计定增市场日后仍将是机构竞逐的主战场。
**证券时报**
--记者获悉，目前华夏基金正在和上交所合作研发跟踪恒生指数的ETF，该ETF将在上交所上市交易，在填补了上交所港股ETF产品空白，同时，也为众多达不到沪港通50万元投资门槛的投资者参与港股市场提供了高效便利的投资工具。
**21世纪经济报道**
--中国国今年保费收入前三季度（1-9月）均保持20%以上增速增长，据内部人士透露，去年全年1.72万亿元人民币的保费收入，按此增速，今年全年收入有望突破2万亿，届时将居世界第三位。
**东方早报**
--上海自贸区正在探索大宗商品交易、托管、清算、仓储“四权分立”的方案，防融资骗贷；据悉该大宗商品现货交易平台由浦发银行、上清所、第三方仓单公示平台联合开发，目前还在等待上海市政府的正式批复。
**人民日报**
-中国最大的石油与化工装备产业园-兰石集团兰州新区高端装备产业园项目14日建成投产。这是在中国向西开放的战略平台-兰州新区内首个从老城区迁入并投产的大型企业。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。