澳洲个股：力拓第三季铁矿石产量提高12%，价格持续波动

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透悉尼10月15日 - 全球第二大铁矿石企业力拓 表示，在全球市场铁矿石价格持续波动之际，第三季铁矿石产量提高12%。
力拓证实2014年铁矿石产量目标为2.95亿吨，高于上年的2.66亿吨。该公司在海运铁矿石市场，与淡水河谷 及必和必拓 展开竞争。
从欧洲到澳洲，许多规模较小、效率较低的矿企正在挣扎以求生存，与此同时大型矿企则占据着规模达1,300亿美元海运铁矿石市场的更大份额。
力拓表示，第三季铁矿石总产量为7,680万吨，高于上年同期的6,830万吨，而且较第二季高出5%。
“我们的策略是侧重于长寿命的低成本资产，这意味着即使在低价格环境下我们将持续获得强大的现金流，从而大幅提高对股东的现金回报，”力拓执行长沃尔什在发布公司第三季产量报告时称。
在中国市场需求增长放缓之际，海运铁矿石供应却在增加，导致今年该商品价格跌至五年低点，不过近期价格有所反弹。
据Steel Index编纂的数据，现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI报每吨83.10美元，高于9月底时的77.50美元，不过花旗预计第四季将为87美元。
周二中国铁矿石期货涨至逾三周最高位，扩大此前升势。
铁矿石交易商将近期多数涨势归因于中国经济数据改善。
花旗商品分析师Ivan Szpakowski预计，第四季铁矿石价格将温和上升，因中国机械和基建活动增加。
铁矿石价格亦会因未来几个月中国部分产能退出市场而获得支撑。
据Szpakowski的看法，中国矿企尚未对近期价格跌势作出反应，但未来某个时候可能作出反应。
“近期中国矿业生产相对平稳，”他称。
今年前九个月力拓铁矿石产量为2.162亿吨。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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