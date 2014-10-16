专栏节选：资产重新配置，备好应变护身符--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月16日出版的当期「老谢开讲」专栏) 今年台湾的双十国庆，有一点黯淡无光，除了顶新假油事件，再度让台湾食安拉警报，全民也愤怒发起抵制康师傅魏家的行动，但另一个震撼全台的消息，是全球金融市场出现了巨大变化。

首先是美国道琼指数已把今年涨幅全都跌光；费城半导体在十三日重挫之后，也把今年涨幅全都吐光；代表中小型股的罗素二○○○则显得最弱势，去年底收盘是一一○三．六四点，至十月十三日是一○四九．三点，今年累积跌幅已达四．九％；还能勉强守住涨幅的只有生技类股与科技股，特别是苹果股价守在一○○美元左右，让那斯达克指数展现强势。

除了连涨六年的美股悄悄出现大变化，欧洲股市在欧元、英镑强力贬值中频频拉警报，今年六月最早写下一○○五○．九八点的德国股市，八月受到乌克兰危机撞击，一度重挫到八九○三．四九点，之后再弹升到九八九一．二点，但九月中旬之后，德股带头大跌，到十月十三日为止，跌到八六九九．六点，今年以来跌幅已达七．七％；英股也是灾情惨重，九月以来从六九○四．八点跌到六二九四．六四点，一个月累积的跌幅即达八．八％，欧洲俨然是另一个重灾区，似乎一一年发生的「欧债危机二．○版」正要上演。

**股市：九月大猎杀，美、欧、亚股转空**

回顾今年九月初，全球股市风和日丽，尽管美国联准会（Ｆｅｄ）已多次声明要在十月正式结束ＱＥ（量化宽松货币政策），但全球金融市场却表现十分笃定，欧洲的英股在九月四日这一天，写下六九○四．八六点的历史最高价；亚洲的港股也正创二五三六二．九八点的六年高价；代表新兴市场的印度股市在九月八日这一天，创下二七三五四．九九点的历史天价，菲律宾股市创了七四一三．八二点的历史天价，印尼股市也写下五二六二．五六点的历史最高价，而全球经济核心的美国，道琼、标普五百指数纷纷创新高。

那个时候若要找到下跌的股市，只有遭到欧美经济制裁的俄罗斯，亚洲只有去年大涨五六．七％的日本，以及去年在东协表现抢眼、今年相对弱势的马来西亚，今年均陷入调整，除此之外，全球股市在今年下跌的市场很少。

进入九月，情势却不一样了。像香港出现「占中」变数，恒生指数在九月大跌一八○九点，跌幅达七．三一％，把今年涨幅全部一吐而出；美国的费城半导体指数，在九月十九日还写下六五九．五四点的十四年新高，但不到一个月光景，至十月十三日止，立刻跌到五四九．二四点，跌幅达一六．七％；道琼指数在写下一七三五○．六四点之后，迅速跌掉了千点；德股从九月十九日的九八九一．二点快杀到八六九九．六点，一下子跌掉一二％。

目前技术面最标准的空头讯号是美国罗素二○○○指数，除了跌幅惊人外，所有均线都下弯，且年线、半年线、季线全都出现死亡交叉，这是美股第一个大破绽。

第二个全球股市转空讯号，是美国道琼指数、标普五百、那斯达克、费城半导体都跌破年线，这是一二年以来首度出现的跌破年线调整，似乎正在向全球昭告美国正在酝酿下一个大方向。欧洲股市绝大多数市场也都跌破年线。

**汇市：美元飙升，资金回流美国**

第三个讯号是美元指数写下八六．八七的四年新高，带动资金新流动，美元走高，原物料行情大跌，像油价持续下跌不止，造成澳币、纽币、南非币、卢布贬值。

这段期间，澳洲股市从五六七二．三点下杀到五一二一．二点，一口气急跌九．七一％；南非股市在十月十日这一天大跌一○四一．三二点，最惨的是俄罗斯卢布创下四○．四六四的新低，今年以来俄国股市也已重挫二六．二％。

钱从新兴市场流出，像十月十日阿根廷股市单日大跌一六三点，中东的沙乌地阿拉伯股市十月十三日这一天，单日大跌七○六．一点，跌幅达六．五一％，杜拜也大跌六．五四％，阿布达比大跌三．五％，亚洲的菲律宾十三日大跌一九九．二六点，跌幅二．七八％，全球股市纷纷出现巨大调整。

短短一个月发生如此重大改变，原因是汇市激烈变化牵引到资金移动，然后冲击到股市。像第三季美元指数从七八．九○飙升到八六．八七，美元指数从十月五日至十三日止，大涨九．○三七％，这是过去罕见的现象。当然，欧元从一．三九九急速贬到一．二五，英镑从一．七一八贬到一．五九五，日圆一口气贬到一一○．○七，都是美元异常强势的主因。

这些全球股、汇市的巨大变化，似乎在暗示我们几样大事。首先是投资风险不知不觉升高了。陶冬博士说，在ＱＥ的时代，大家都穿上救生衣在游泳，如今脱下了救生衣，泳技不佳者可能没顶。这正是当前全球投资的第一个写照。

**转折：ＱＥ退场，增加现金流动性保平安**

在ＱＥ的时代，每个人都努力把钱变大，于是快速全力投资！再投资！拥有现金不投资的人面对几乎趋近于零的利率，几乎是一种惩罚，于是形成了一个积极投资的时代。而全球充斥的银根，也给了敢冒险的投资人最大保障，这是金融市场难得一见「高报酬、低风险」的美好时代。

不过，好日子可能尽头将至，股市激烈震荡出来了，未来可能是「高风险、低报酬」的时代。

第二件大事是在过去追求高报酬的过程中，大家都把「现金极大化」，也就是说，大家都努力想办法把现金变成高报酬的资产，像股票、房地产都成了投资者最爱，债市中的高收益债也十分受欢迎，现在也许是投资人调整资产配置的关键时刻了。

从二○○○年网路泡沫，到○一年九一一恐怖攻击，甚至是○八年金融海啸，很多人都把「现金是王」挂在嘴上，现在现金当然不是王，不过在ＱＥ退场之后，投资人适度减债，增加手上现金流动性，可能是未来面对风险的较好护身符，现金目前还不是好标的，但投资人手上必须多一点现金准备，这是克服高风险的第一步。

第三件大事，则是过去几年所有膨胀过大的投资标的，都不可留恋。金融海啸后，美国祭出大规模ＱＥ，黄金、白银、白金成了乱世英雄，趁机拉大涨势，一一年金价最高涨到一九二三．七美元，白金涨到一九二二．五美元，白银涨到四十九．七五美元。

金价大涨引来市场追价，当时哈佛大学教授罗格夫曾喊出金价每盎斯上看一万美元，随后黄金掉头，跌到一五○○美元左右，虽然中国大妈逢低进场，仍难敌颓势，金价最低跌破一二○○美元，白银跌破十七美元，如今稀有金属任凭市场呐喊，金价只能在低档盘旋，一旦美国升息，金价、白银更加回不去。

从黄金、白银的前例，下一个要留心的是房地产，中国的房地产市场已出现颓势，过去严打的国十条、新国十条等强力抑制房市的措施一一松绑，过去执行最严格限购令的城市已纷纷取消，在在显示中国的房地产市场正处在爆破边缘，其实全球房市，尤其是亚洲房地产正盘旋待变。

房地产最有利的因素是低利率，ＱＥ造成的资金宽松环境，加上史上罕见的低利率，造成这一波房市奇景。假如从台湾的角度来看，这是台湾史上最长的一段房市多头，也是涨幅最大的一波房地产涨势，现在房价处在历史最高档，但成交量却创了○一年以来新低，这个量价背离已预告台湾房市「盘旋待变」的讯号，此时政府政策若再「倒打一耙」，房地产可能出现接手乏人的新一波跌势。

**避险：房市、黄金、个股膨胀，宜重新配置**

面对全球九月以来的汇市波动牵动股市调整，市场正传递一个讯号，低风险、高报酬时代逐渐过去，股汇市波动加大，股市不再是只涨不跌，这是调整资产配置的一个关键转折点，切记，所有膨胀过的资产都不宜介入，这一波股市调整，涨幅大、涨最久的欧美股市回档压力大，但是低涨幅的中国股市反而逆势上扬，成了全球股市热门避风港。

台股去年大涨的个股，像精华光学从九一三元跌到五二三元，金可从六四八元跌到四○八元，儒鸿从四○七元跌到二一二．五元，这都告诉大家，一些热门成长股也面临成长极限，股市本益比下修造成股价调整的后坐力也很大。

这给了大家另一个启发：所有大涨过的资产都不能留恋，像黄金、白银、房地产到个股，其实都强烈印证了这个现象，重新配置资产组合，此刻是最重要的转折点。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。