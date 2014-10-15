期货日报：大连铁矿石期货利多难持续，熊市背景下可逢反弹布空

以下内容节选自10月15日的《期货日报》：

十一过后，在房贷放松以及行业政策等利多刺激下，黑色金属强势反弹。截至10月13日，铁矿石主力1501合约由节前最低540元/吨左右反弹至590元/吨，螺纹钢主力合约由2,500元/吨低点反弹至2,650元/吨。现货价格同样配合，钢坯10月累计上涨120元/吨至2,530元/吨，普式指数重回80美元上方。

铁矿石反弹有移仓、期市深贴、房地产托市、行业保护政策等多重因素共振。但这些利多均不可持续，且无法解决需求疲软这一症结问题。熊市背景下，市场对价格反转不抱任何希望，焦点集中在反弹高度能有多少。

回归基本面，下半年钢材销售十分疲弱，旺季不旺特征明显。9月钢材出口再创历史新高至852万吨，但据此倒推国内9月表观需求环比持平，甚至负增长。需求疲态从9月期现下跌已经得到反映。以钢厂10月订单及内外价差推算，10月钢材出口仍将维持高位，但仍然无法对冲内需下滑。10月需求仅是未再继续恶化，11月后钢厂成品库存和资金问题会再度爆发。时间对多头极为不利。(完)

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