港报社评：“占中”败象已呈，清路应一鼓作气--星岛日报10月15日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
警方昨天突击清除金钟道「占领区」的路障，将一条被堵塞十多天的干道打通，有网民见到车辆恢复如常行驶，在路旁鼓掌，反映警方清路得到公众支持。
反观留守金钟道的占领者，在早前传出警方将会清场的消息时，他们还杀气腾腾，着齐保护装备，又搭起尖竹阵，摆出「誓死一战，坚守不退」的姿态，但昨天现场所见，他们对警员清除路障没有强烈抗拒，像泄了气的皮球，退守到大路以外聚集，过去的气势已不复现。
无论占领者如何负隅顽抗，如何继续振振有词，但明眼人都看到，这场运动败象已呈，目前的行动只不过是强弩之末。首先，任何运动能否持续、升级，靠的是民气、民心，如失去了公众的支持，运动终会走向失败。
此外，「占中」内部四分五裂，严重不和，激烈争论不断，例如早前民主党便要求撤离金钟道，但部分占领者全不理会，学民思潮黄之锋继续声声「坚守」，不同意退让，结果主动撤走没法实行，白白失去了挽回民意的机会。
第三，「占中」组织者原本想逼政府对话，叫出天价要求对手让步，然后以此凝聚群众，维持运动的声势，但政府没有堕入这个圈套，拒绝会谈，结果运动失去了目标，动力随而日渐消减。
学联和学民思潮纵使口口声声坚持到底，但运动濒临崩溃已是必然结果，这时候警方应一鼓作气，在市民支持下，迅速在各「占领区」展开清场行动，让香港早日回复秩序和正常生活，重见晴天。
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