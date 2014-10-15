港报社评：长者跪求开路，学生岂能无动于衷？--文汇报10月15日

一批中西区居民昨日前往「占中」现场恳求占领人士撤离马路，一位88岁的老人家更向「占中」头头周永康和其他学生下跪，令人心酸动容。尽管「占中」违法乱港，破坏社会秩序，严重损害市民利益，但市民对于参与「占中」的学生，仍抱包容态度，希望学生和平撤离，令事件早日解决。

违法「占中」令香港交通瘫痪，法治遭受冲击，参与者即使是学生，其违法行为都是不能容许的。然而，市民出于爱护学生、爱护年轻人的心，苦口婆心规劝学生尽快和平撤离马路，还路于民。「占中」严重干扰香港社会的正常运作，各行各业损失惨重，打工仔收入锐减，市民上班、学生上学艰难。长者向「占中」的学生下跪，就是希望学生不要执迷不悟，不要把香港几代人努力换来的成果毁于一旦。

敬老尊亲是中华民族传统美德，按照中国人的道德伦理、长幼秩序来说，只有年轻的晚辈向长辈下跪，晚辈倒逼长辈向自己下跪，乃是大逆不道之举。受过高等教育的大学生，见到白发苍苍、步履蹒跚的长者向自己下跪，有何感想，受唔受得起？对于长者替市民大众提出卑微诉求，请学生们高抬贵手，尽快恢复交通，让市民学生可以正常上班上学，「占中」的学生们有否听得到？是否仍对市民的痛苦置若罔闻？社会对「占中」导致的混乱已忍无可忍，同学们不要再被「占中」搞手蒙骗，应立即脱离占领行动，让市民早日恢复正常生活。

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