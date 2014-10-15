港报社评：事缓则圆逐步清场思考应对后续情势--明报10月15日

警方连续两日行动，拆除示威者架设的障碍物，港岛交通基本恢复，虽然现在还未能确定占领运动会否以暴力流血收场，但是事态发展使人稍舒一口气，期望政府与警方继续采取事缓则圆策略，逐步处理，尽量争取平和解决今次事件。

无论如何，警方以柔性手法逐步清场，迄今并未遭到示威者激烈抵抗，说明圆融做法奏效，只要警方持续下去，示威者坚持理性和平，则发生流血冲突的机率便会减少。

警方恢复了交通秩序，给政府处理今次事件开拓了空间。目前，政府首要放手让警方按专业知识和要求，逐步处理此事，不宜基于政治考虑而向警队施加不必要压力，给香港时间、给警队时间，相信事态的解决会符合香港以至中央的最大利益。

另外，由于刚刚历经了一场「战争」，官民关系处于低谷，互信荡然无存，政务司长林郑月娥较早前表示押后政改第二轮谘询，是恰当做法，若现在再短兵相接，难保群衆运动不会卷土重来。

把香港人争取民主视为搞颜色革命，要推翻政府，根据看得到的公开资料和情况，是误判，对香港绝无好处，对日后中央与香港的互动蒙上不必要猜疑，对中央也没有好处。中央认为香港那么多人在搞革命，对本港政治、经济发展会有深远影响，期望可以接近中央领导人的本港有识之士，向领导人进言，解开他们的心结，使中央与香港的关系回复正常轨道发展。

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