国际油市：美国解禁原油出口不会抬高国内汽油价格--研究

路透华盛顿10月14日 - 政策研究机构亚斯本研究院(Aspen Institute)周二公布的研究报告指出，美国结束已实行40年的原油出口禁令不会抬高国内汽油价格，因为那将投放更多石油到全球市场，而燃料价格主要是全球市场所定。

基于美国过去六年的石油荣景让墨西哥湾沿岸炼油中心充斥过多的轻质原油，外界升起促国会和奥巴马政府放宽对全球客户出口禁令的呼声。

“鉴于公众对汽油价格变化的敏感，国会中许多人不愿支持取消原油出口禁令，”亚斯本研究院名为“解除原油出口禁令：对美国制造业的影响”的报告称。

“然而油市是全球性的，各种级别石油的价格是在全球市场中确立，”报告并称，生产更多美国原油将给全球油价 带来额外的下行压力。

报告指出，取消禁令将给美国汽油价格施加“温和的”下行压力。不过报告并未明确预期能带动油价下跌多少。

由亚斯本研究院制造业部门所做的该研究报告，是最新一个认为美国解除原油出口禁令不会抬高汽油价格的报告。该部门是由艾克森美孚 (Exxon Mobil) 、康菲石油国际(ConocoPhillips) 和Continental Resources 等能源企业赞助。

非营利能源和环境研究团体Resources for the Future (RFF)在3月时推断，美国每加仑汽油价格将下降约3-7美分。

而布鲁金斯学会(Brookings Institution)9月一份报告中指出，如果解除禁令，每加仑汽油价格可能下降7-12美分。