新闻稿：中国9月PPI同比下降1.8%，环比降0.4%--国家统计局

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(以下为中国国家统计局10月15日公布的“2014年9月份工业生产者价格变动情况”新闻稿全文)
路透北京10月15日 -
2014年9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.8%，环比下降0.4%。工业生产者购进价格同比下降1.9%，环比下降0.4%。1-9月平均，工业生产者出厂价格同比下降1.6%，工业生产者购进价格同比下降1.8%。
一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降2.4%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约1.8个百分点。其中，采掘工业价格下降6.7%，原材料工业价格下降2.7%，加工工业价格下降1.8%。生活资料价格同比上涨0.1%。其中，食品价格上涨0.3%，衣着价格上涨0.7%，一般日用品价格上涨0.4%，耐用消费品价格下降0.8%。
工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降6.1%，燃料动力类价格下降2.8%，有色金属材料及电线类价格下降1.5%，纺织原料类价格下降1.4%。 据测算，在9月份-1.8%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0，新涨价因素约为-1.8个百分点。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.5%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.4个百分点。其中，采掘工业价格下降1.7%，原材料工业价格下降0.6%，加工工业价格下降0.3%。生活资料价格环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，食品价格持平，衣着价格上涨0.2%，一般日用品和耐用消费品价格均下降0.1%。 工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类和农副产品类价格环比均上涨0.1%；黑色金属材料类价格下降1.0%，燃料动力类价格下降0.9%。（完）
欲览更多详情，请点击中国国家统计局网站：here (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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