新闻稿：中国9月PPI同比下降1.8%，环比降0.4%--国家统计局

工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降6.1%，燃料动力类价格下降2.8%，有色金属材料及电线类价格下降1.5%，纺织原料类价格下降1.4%。 据测算，在9月份-1.8%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0，新涨价因素约为-1.8个百分点。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.5%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.4个百分点。其中，采掘工业价格下降1.7%，原材料工业价格下降0.6%，加工工业价格下降0.3%。生活资料价格环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，食品价格持平，衣着价格上涨0.2%，一般日用品和耐用消费品价格均下降0.1%。 工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类和农副产品类价格环比均上涨0.1%；黑色金属材料类价格下降1.0%，燃料动力类价格下降0.9%。（完）