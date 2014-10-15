港报社评：低通胀大麻烦，QE退VE上--信报10月15日

自国际货币基金组织（IMF）上周调低环球增长预测以来，美股连续三天急挫，标普五百指数终于失守二百天移动平均线。另一边厢，日圆滙价明显转强，油价则跌个不休。近二三月，欧美油企不分大小，股价表现俱惨不忍睹，分析师声声「超卖」，油股却连「死猫弹」亦难得一见，足证市场关注经济不景削弱需求、油组减价争夺市场，远多于不断恶化的地缘危机。

今年第三季，美元滙价节节上扬，原因不离美国与欧日经济「强弱悬殊」，货币政策大有可能背道而驰。最新公布的九月份美国失业率跌穿6%，新增职位保持每月二十余万的良好势头。随着经济渐入佳境，联储局本月结束买债后，利率正常化顺理成章，争议点只在加息时间。然而，上周发表的九月议息纪录，令市场不得不重新研判这种「共识」。

第一，纪录内容并未彰显提前加息的迫切性；第二，决策者对环球经济恶化和强美元危及美国出口的忧虑，成为整份议息纪录最显眼的部分；第三，亦是最值得注意的是，与会者就美元转强可能拖慢美国通胀达标（2%），显然有过一番热烈讨论。换句话说，在许多人眼中快将加息的美国，同样备受低通胀困扰。

从上述认知出发，我们认为有两点值得关注：一、通胀预期急剧降温，跟联储局提前加息矛盾重重；要么债市低估了通胀，要么利率期货高估了联储局加息的迫切性。哪种情况较接近事实，此刻言之尚早。

二、联储局只差半步便为整个买债计划谱上休止符，除非环球经济恶化至足以危害美国复苏的地步，否则局方不会轻言重启量宽。问题是，通胀若一如债市预期般降至危险的低水平，在联储局不大可能短期再推QE的前提下，还有什么板斧防患于未然？

QE退、VE（Verbal Easing，口头宽松）上，效果如何尚待验证。然而，美股在「鸽气十足」的议息纪录公布后，反弹一天即急转直下，跌势且有变本加厉之兆，反映「口水」始终非「真水」，没有联储局「放水」支撑，狂奔五年多的牛市正面临严峻挑战。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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