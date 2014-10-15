新闻稿：中国9月CPI同比上涨1.6%，环比上涨0.5%--国家统计局

(以下为中国国家统计局10月15日公布的“2014年9月份居民消费价格变动情况”新闻稿全文)

路透北京10月15日 -

2014年9月份，全国居民消费价格总水平同比上涨1.6%。其中，城市上涨1.7%，农村上涨1.4%；食品价格上涨2.3%，非食品价格上涨1.3%；消费品价格上涨1.4%，服务价格上涨2.3%。1-9月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.1%。 9月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.5%。其中，城市上涨0.5%，农村上涨0.4%；食品价格上涨0.8%，非食品价格上涨0.3%；消费品价格上涨0.5%，服务价格上涨0.4%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况 9月份，食品价格同比上涨2.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.78个百分点。其中，鲜果价格上涨16.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.33个百分点；蛋价上涨12.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.12个百分点；粮食价格上涨3.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.10个百分点；水产品价格上涨3.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点；肉禽及其制品价格上涨1.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.09个百分点（猪肉价格下降2.9%，影响居民消费价格总水平下降约0.09个百分点）；鲜菜价格下降9.4%，影响居民消费价格总水平下降约0.31个百分点。

烟酒及用品价格同比下降0.6%。其中，酒类价格下降1.7%，烟草价格上涨0.2%。 衣着价格同比上涨2.4%。其中，衣着加工服务费上涨5.2%，服装价格上涨2.5%。 家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.1%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨7.5%，耐用消费品价格上涨0.2%。 医疗保健和个人用品价格同比上涨1.2%。其中，中药材及中成药价格上涨2.3%，医疗保健服务价格上涨1.1%，西药价格上涨0.8%。 交通和通信价格同比下降0.3%。其中，车用燃料及零配件价格下降4.0%，通信工具价格下降3.8%，交通工具价格下降0.8%，车辆使用及维修费上涨3.5%。 娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨1.9%。其中，旅游价格上涨3.2%，教育服务价格上涨2.9%。 居住价格同比上涨1.6%。其中，住房租金价格上涨2.6%，建房及装修材料价格上涨0.8%，水、电、燃料价格上涨0.6%。 据测算，在9月份1.6%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.3个百分点，新涨价因素约为1.3个百分点。

二、各类商品及服务价格环比变动情况 9月份，食品价格环比上涨0.8%。其中，鲜菜价格上涨3.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.11个百分点；猪肉价格上涨2.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.07个百分点；鲜果价格上涨1.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.03个百分点；水产品价格下降0.7%，影响居民消费价格总水平下降约0.02个百分点。 9月份，非食品价格环比上涨0.3%。其中，衣着、娱乐教育文化用品及服务、居住价格分别上涨1.0%、0.9%和0.1%；家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品价格持平（涨跌幅度为0）；交通和通信、烟酒及用品价格分别下降0.3%和0.1%。（完）

欲览更多详情，请点击中国国家统计局网站：here (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)