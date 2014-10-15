港报社评：警方开车路，政府亦须开对话路--经济日报10月15日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
警方昨清除金钟、铜锣湾等部分路障，重开道路，此固于法有据，惟港府更须设法重开对话大门，既为和平化解占领创造条件，更避免官民矛盾因缺乏沟通不断发酵，窒碍未来施政。警方确保其他道路使用者的权利，于法有据，未来几天会否续有类似行动、能否仍和平进行，是公众关注焦点。
然而，更惹市民关心的是，港府上周四宣布与学生组织暂不对话后，双方口头上虽续表示愿意对话，惟对话之门迟迟未开。公众深感只有设法对话，才是和平解决占领事件的最佳办法。
对参与占领的学生而言，港府始终未正面回应他们对民主的强烈诉求，学子纵因一时疲惫暂时退场，其郁结却无法纾解，难保他们日后会因政改争议悬而未解，再度走上街头激烈抗争。若如此，今次占领行动，恐非最后一次。
且不少市民对港府处理手法，如施放催泪弹、警方执法公正等，仍抱不平，若不满情绪续发酵，未来再有其他争议性议题，恐惹更多市民支持各式各样的不合作抗争，香港内耗将更甚，港府施政势裹足难前。
因此，警方开路固然有据，更关键是港府应设法打通正严重淤塞官民沟通之路。此须港府扩阔对话层面，寻求更多切入点，才有望将施政渐推回正轨。
政治是妥协艺术，而妥协空间必须藉沟通开拓，重启对话不但是市民对港府的期许，更是对占领者、泛民的期许。各方应放下身段，莫只空喊沟通，必须站在香港整体利益，尽最大努力重返对话正途。
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