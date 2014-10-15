永安期货：原料反弹和期现基差修复推动上海螺纹钢期货走强

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
以下内容节选自10月15日的《期货日报》：
进入10月后，“金九”旺季不旺远去，“银十”也未如期而来。然而期货市场上，螺纹钢第一根周线收阳，终结了此前连续八周收阴的格局。10月13日早盘甚至一度上冲涨停板，同期铁矿石也触及涨停。持弱已久的黑色板块如此强势蔚为壮观。近期宏观利好提振，下游需求有所释放，原料和钢材极大的基差是螺纹钢强势反弹的核心因素，这两个因素持续越长，螺纹钢反弹周期就越长。
目前三级螺纹钢上海现货价格为2,840，以2,649收盘价计算，折算期现价差收益率达9.4%；北京现货价格为2,660，加上交割升贴水130，基差仍有141点。如此大的基差，这既有后市较差预期的偏空因素，也有资金积极做空形成超跌的因素。
巨大的基差也同样发生在铁矿石期货市场，铁矿石湿基pb粉为590元/吨，折合干基为641，连铁矿石1501合约价格仅589，基差高达52点。可以说，铁矿石基差巨大及库存下降推动铁矿石剧烈反弹对钢价构成支撑，而螺纹钢的巨大基差形成推波助澜作用，考虑到目前基差依然较大，期价后市仍有反弹的空间。因消费并未明显起色，所以反弹的空间受供需牵引作用较小，而更多应关注基差修复的状况。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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