永安期货：原料反弹和期现基差修复推动上海螺纹钢期货走强

以下内容节选自10月15日的《期货日报》：

进入10月后，“金九”旺季不旺远去，“银十”也未如期而来。然而期货市场上，螺纹钢第一根周线收阳，终结了此前连续八周收阴的格局。10月13日早盘甚至一度上冲涨停板，同期铁矿石也触及涨停。持弱已久的黑色板块如此强势蔚为壮观。近期宏观利好提振，下游需求有所释放，原料和钢材极大的基差是螺纹钢强势反弹的核心因素，这两个因素持续越长，螺纹钢反弹周期就越长。

目前三级螺纹钢上海现货价格为2,840，以2,649收盘价计算，折算期现价差收益率达9.4%；北京现货价格为2,660，加上交割升贴水130，基差仍有141点。如此大的基差，这既有后市较差预期的偏空因素，也有资金积极做空形成超跌的因素。

巨大的基差也同样发生在铁矿石期货市场，铁矿石湿基pb粉为590元/吨，折合干基为641，连铁矿石1501合约价格仅589，基差高达52点。可以说，铁矿石基差巨大及库存下降推动铁矿石剧烈反弹对钢价构成支撑，而螺纹钢的巨大基差形成推波助澜作用，考虑到目前基差依然较大，期价后市仍有反弹的空间。因消费并未明显起色，所以反弹的空间受供需牵引作用较小，而更多应关注基差修复的状况。(完)

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