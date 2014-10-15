海通期货：美元强势构成长期利空，沪银将延续跌势

以下内容节选自10月15日的《期货日报》：

国内白银连续第十一个交易日跟随伦敦银呈现整理走势，以时间换空间，短期来看，白银或有继续整理的动力，但上涨高度有限，中期来看，白银下跌趋势还将延续，暂无见底迹象。

现货市场，今年以来，经历了抄底被套，市场的追逐热情明显降低。同时，国内正面临严峻的经济结构改革，GDP增速明显放缓。白银除了其金融属性，还有非常明显的工业属性，在空调、家电等多个领域均有重要应用，因此不可避免地受到牵连。

如果从最低点3724计算，国内白银期货本轮反弹最高点已经接近黄金分割0.382的反弹位置。Silver Trust数据显示，Silver Trust10月13日白银持有量10717.2吨，持仓量延续自9月底开始的减少格局，疑有趁反弹高位出货的可能。因此，本轮的反弹高度也将有限，未来白银价格下跌的概率仍大。(完)

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